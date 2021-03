26 Marzo 2021 16:32

Reggio Calabria: lunedì l’apertura del comitato di De Magistris presidente. Presenti Saverio Pazzano e Michele Conia

Lunedì 29 marzo, ore 11:30, presso la sede dell’associazione La Strada, in Via Santo Stefano da Nicea, 29 (angolo via Campanella) si aprirà ufficialmente il Comitato RC di Luigi de Magistris Presidente per la Calabria. Per l’occasione si terrà una conferenza stampa alla quale sarà presente il candidato alla presidenza Luigi de Magistris. Interverranno: Luigi de Magistris, candidato alla Presidenza della Regione Calabria

Michele Conia, coordinatore demA per il Mezzogiorno Saverio Pazzano, portavoce La Strada e candidato al consiglio regionale