Reggio Calabria: l’On. Tripodi incontra il sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni

11 Marzo 2021 19:42

“Con il sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni, ho affrontato temi e problematiche che affliggono le aziende del comparto agricolo del mio territorio. La provincia di ReggioCalabria, è ricca di eccellenze tra vini, oli extravergine di oliva e agrumi, con in testa il nostro straordinario bergamotto. Occorre mettere in campo misure adeguate per aiutarle ad uscire dalla crisi, aggravata dalla pandemia in atto e dalla concorrenza sleale extraUE. Nelle prossime settimane, avvieremo delle WebInar per un confronto con tutti i rappresentanti del settore”, è quanto afferma il deputato di Forza Italia, Maria Tripodi.