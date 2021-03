Reggio Calabria, ecco la nuova opera di don Zampaglione e Balzano Melodia: come acquistare il libro “Il Messia Segreto: le domeniche con Marco”

20 Marzo 2021 12:11

Il nuovo libro può essere acquistato anche online

E’ stata pubblicata la nuova opera dal titolo “Il Messia Segreto: le domeniche con Marco”, presentata dalla studiosa Olga Balzano Melodia e don Giovanni Zampaglione, parroco di Marina di San Lorenzo e Roghudi (provincia di Reggio Calabria). “Questo non è un libro di esegesi, di spiegazione e interpretazione del Vangelo, di uno dei Vangeli, il Vangelo di Marco. Non è un libro di esegesi fine a sé stessa. È un libro di pensieri, di riflessioni, di suggestioni per l’oggi, a partire dalla lettura del Vangelo di Marco. Un libro di riflessioni da parte di lettori di oggi, calati nel loro mondo, nella loro sensibilità”, si legge nella presentazione.