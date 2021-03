Reggio Calabria: le Donne di Stanza101 hanno collocato due targhe dedicate a Norma Cossetto e Rosetta Zoccoli [FOTO]

8 Marzo 2021 22:05

La celebrazione metapolitica dell’8 marzo è stata appannaggio dell’associazione Stanza101-Cenacolo Culturale Impertinente di indirizzo dottrinario della vasta area ideologica in cui si riconosce il centro-destra politico-elettorale. Le Donne di Stanza101 #AmaReggio hanno collocato, in Via del Torrione dov’è posta la targa dedicata a Norma Cossetto, un fascio di fiori in ricordo della giovane martire delle Foibe.

Altro fascio di fiori è stato collocato in Via Fata Morgana nella casa ove visse Rosetta Zoccali, nota militante della RSI e della Destra Nazionale. Ambedue le targhe in occasione dell’8 marzo 2005 e 2006 furono collocate nei predetti siti urbani dell’associazione “Reggionamenti”.