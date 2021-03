Reggio Calabria, lavori sul ponte di Modena: traffico in tilt in tangenziale e sulle Bretelle [FOTO LIVE]

19 Marzo 2021 17:13

Reggio Calabria, traffico in tilt sulla tangenziale e sulle Bretelle: viabilità a rilento a causa dei lavori di manutenzione effettuati sul ponte di Modena

Tante macchine in fila una dietro l’altra, qualcuno suona il clacson spazientito, si procede a rilento. Traffico in tilt a Reggio Calabria, sulla tangenziale e in zona Bretelle con una lunga coda di macchine formatasi a causa dei lavori di manutenzione che in questo momento si stanno svolgendo sul ponte di Modena. Onde evitare di restare imbottigliati per lasso di tempo importante, molti automobilisti, scoraggiati dall’ingorgo, hanno preferito scegliere vie alternative per arrivare a destinazione.