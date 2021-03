18 Marzo 2021 12:04

Reggio Calabria, l’associazione Biesse si stringe alla famiglia Campolo in questo triste momento di dolore: il ricordo della presidente Siviglia

“Oggi è una giornata triste , voglio ricordarti così caro amico Emilio ,sorridente come lo eri sempre. Avresti dovuto ricevere il Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio 2021 una vita spesa al servizio dei detenuti eri felice di ricevere questo premio mi avevi detto proprio adesso che vado in pensione questo gesto non sai quanto sia importante per me, ti ricorderemo sempre caro Emilio straordinario Educatore e grande Guerriero. Il premio che dovevi ricevere lo consegneremo ai tuoi figli . L’intera associazione Biesse si stringe ai familiari in questo triste momento di dolore. Ciao Emilio”. E’ quanto scrive in una nota la Presidente Biesse, Bruna Siviglia.