Reggio Calabria, l’Associazione Anassilaos ha conferito ad una giovane reggina il Premio “imprenditoria al femminile”

14 Marzo 2021 17:30

L’Associazione Anassilaos, in occasione della festa della donna, ha conferito ad una giovane reggina il Premio “imprenditoria al femminile” per essersi distinta nella capacità di far impresa a Reggio Calabria

Importante riconoscimento per Mariarosaria Furfaroso titolare da 9 anni del Centro Estetico “Clematide” situato a Catona in Provincia di Reggio Calabria. L’Associazione Anassilaos, in occasione della festa della donna, ha conferito alla giovane reggina il Premio “imprenditoria al femminile” per essersi distinta nella capacità di far impresa a Reggio Calabria. “Ringrazio pubblicamente l’Associazione Anassilaos per il premio.Sono orgogliosa di questo riconoscimento che dedico a tutte le mie clienti che in questi anni mi hanno dato fiducia ottenendo importanti risultati e a tutte le donne che come me sono rimaste nella propria terra e con sacrifici portano avanti i loro progetti.Da piccola ho coltivato questo sogno e passo dopo passo ho realizzato un centro specializzato a risolvere tutte le problematiche del viso grazie ad apparecchiature di ultima generazione,ma che offre anche altri servizi inerenti la cura del corpo e la fotoepilazione. Continuerò a dare il massimo coltivando questa mia passione qui a Reggio Calabria e a soddisfare chiunque mi darà fiducia”.