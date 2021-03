Reggio Calabria, “La Strada” e “Riabitare Reggio” per la legge contro la propaganda fascista: “domani pomeriggio a piazza Camagna raccolta firme”

29 Marzo 2021 21:01

Reggio Calabria, “La Strada” e “Riabitare Reggio” con Saverio Pazzano per la legge contro la propaganda fascista e nazista: “Domani pomeriggio in piazza Camagna saremo presenti con un tavolino per l’ultimo giorno di raccolta firme”

“La Strada” e “Riabitare Reggio” partecipano attivamente “alla campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Stazzema” contro la propaganda fascista e nazista. Martedì 30 marzo è l’ultimo giorno utile per firmare! Saremo presenti con un tavolino in piazza Camagna, dalle 17.30 alle 20, per raccogliere le vostre firme, fondamentali per l’esito di questa battaglia di civiltà. Sarà con noi Saverio Pazzano che, in qualità di pubblico ufficiale delegato, accerterà l’identità dei firmatari. Venite, dunque, domani, a firmare presso il nostro tavolino e passate parola”.