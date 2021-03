Reggio Calabria: l’8 Marzo il Premio Anassilaos Mimosa

4 Marzo 2021 21:32

La Giornata Internazionale della Donna si caratterizza a Reggio Calabria ormai da ventisei anni dal Premio Anassilaos Mimosa conferito a personalità “al femminile” che operano nei più diversi campi di attività

La Giornata Internazionale della Donna (l’8 marzo) si caratterizza a Reggio Calabria ormai da ventisei anni (tante sono le edizioni della manifestazione) dal Premio Anassilaos Mimosa conferito a personalità “al femminile” che operano nei più diversi campi di attività. Anche in tempi di covid l’Associazione Anassilaos non ha voluto mancare questo appuntamento anche se la data di consegna dei riconoscimenti conferiti si terrà, sempre a causa del covid, come già nella trascorsa edizione, in una data ancora da stabilire. Il Premio è promosso dalla Sezione Femminile “Emanuela Loi” dell’Associazione Anassilaos. In questa 26^ edizione premiate nell’ambito della Sezione “Πόλις” per la legalita’ la Dott.ssa Stefania Rachele , Magistrato ordinario presso il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dei Giudici per l’udienza preliminare (Sezione Gip – Gup); la Dott.ssa Eugenia Salvo , Viceprefetto, Dirigente Area I – Ordine e Sicurezza presso la Prefettura di Reggio Calabria; la Dr.ssa Serafina Di Vuolo , Dirigente del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni; il Capitano Giovanna Bosso , Comandante della dipendente 1^ Compagnia Allievi Carabinieri-Reggio Calabria; la Dott.ssa Maria Riva , Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza. Presidente della Delegazione di parte pubblica; la Dott.ssa Beatrice Donato , Vice Comandante del Reparto presso la Casa Circondariale di Palmi; il Capitano di Corvetta (CP) Maria Lucia Coli’ , Capo sezione Demanio, Ambiente, Polizia Marittima, Difesa Marittima e Costiera. Nella Sezione L’impegno Educativo/Una Vita per la Scuola premiate Suor Maria Ausilia Chiellino , Consacrata Figlia di Maria Ausiliatrice. Consigliere del C.I.O.F.S./Scuola Italia Meridionale(sigla che unisce in associazione tutte le scuole cattoliche salesiane dell’Italia Meridionale). Presidente regionale della FIDAE Calabria (la Federazione di scuole cattoliche d’Italia voluta dalla CEI).Dirigente Scolastico e Coordinatrice delle attività Educative e Didattiche presso Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria sud, zona Modena; l’ Avv. Simona Sapone , Dirigente Scolastico I.C. “Radice-Alighieri” Catona (RC); la Dott.ssa Antonietta Bonarrigo , Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio San Paolo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, gemellato nel 2019 con la Provincia Italia della Società San Paolo. Cofondatrice e Presidente dell’Associazione Culturale Mesogaia; la Prof.ssa Mimma Iannò , poetessa, già docente nelle scuole primarie, impegnata sulle tematiche della Disabilità e sul recupero di alunni portatori di varie problematiche. Già responsabile del gruppo di formazione ed educazione interculturale del CEM (centro educazione per la mondialità) fondato dai Padri Saveriani; la Prof.ssa Alessandra Militano , Direttrice del centro Pingu’s English School di Palmi. Per la Sezione Ricerca/ Una Vita per la Medicina premiate la Dott.ssa Isabella Mondello , Direttore ff U.O.C. Neonatologia -TIN-Nido Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria; la Dott.ssa Giuseppa Cardile , Dirigente medico presso l‘ ASP di Reggio Calabria. Cooperatrice salesiana. Presidente della sezione FIDAPA di Villa San Giovanni (Una Vita per la Medicina); la Dott.ssa Carmela Tebala , Dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di “Radiologia degli Ospedali Riuniti dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria. Incarico di posizione organizzativa in “Tomografia assiale computerizzata in ambito oncologico ed onco-ematologico”. Per la Sezione Μνήμη – per la Conservazione del Patrimonio Archeologico Archivistico, Artistico, Storico premio alla Dott.ssa Maria Teresa Silvana Iannelli , Archeologo, già in servizio quale Ispettore Archeologo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria; alla Dott.ssa Anna Casile, ha prestato servizio presso l’Archivio Storico del Comune di Reggio Calabria e successivamente presso la Biblioteca “Pietro De Nava” di Reggio Calabria svolgendo una attività di Ricognizione di Fondi Librari, Catalogazione Libri Antichi e Moderni nonché di recupero ed Inventariazione di carteggi; all’ Arch. Clara Foglia , Docente per il Modulo ‘’Software di gestione del patrimonio culturale’’. Impegnata nell’ attività di catalogazione e inventariazione del patrimonio archivistico e per la promozione, valorizzazione e fruizione del patrimonio archivistico. Nell’ambito della Sezione Lavoro & Professioni premio a