4 Marzo 2021 17:56

Reggio Calabria, interventi di manutenzione a Sala di Mosorrofa. Neri e Romeo: “Fondamentale contatto diretto con i quartieri”

Questa mattina, l’assessore alle Manutenzioni Rocco Albanese ed i consiglieri comunali Armando Neri e Carmelo Romeo, insieme all’ex vicepresidente della XII circoscrizione, Fabio Casile, ad ai tecnici del Comune, hanno svolto un sopralluogo lungo il territorio di Sala di Mosorrofa. L’iniziativa, destinata ad approfondire e verificare alcune esigenze segnalate dai cittadini, si è concentrata, soprattutto, sulla situazione relativa alle condizioni del manto stradale e della condotta idrica. Nel corso del giro lungo la contrada, tuttavia, si è subito presa contezza della pericolosità di una pensilina divelta e si è proceduto all’immediata rimozione sollecitando l’intervento della ditta Castore. “Questa di Sala – ha spiegato, in una nota stampa, Armando Neri – è la prima di una serie di azioni dirette sul territorio stimolate dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Grazie alla solerzia ed alla sensibilità dell’assessore Albanese, intanto, siamo riusciti a risolvere un piccolo problema segnalato dagli abitanti”. “In generale – ha continuato – abbiamo preso visone della situazione complessiva e, nel più breve tempo possibile, disporremo ogni intervento necessario, concordato insieme ai tecnici, in modo da poter ripristinare la normalità dei servizi”. “Il contatto diretto con i quartieri – ha aggiunto Carmelo Romeo, ringraziando anche Casile ed i dipendenti di Castore – è un segno distintivo del secondo mandato dell’amministrazione Falcomatà. Continueremo a controllare ogni angolo della città per provare ad intervenire e risolvere i piccoli e grandi problemi che interessano i nostri meravigliosi rioni. Il sopralluogo a Sala di Mosorrofa, dunque, è stato utile a prendere visione diretta dei problemi così da poter programmare ed avviare le attività necessarie a risolvere alcune delle difficoltà segnalate dai residenti”.