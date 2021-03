12 Marzo 2021 18:41

Reggio Calabria: domenica il terzo anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi, iniziativa della Fondazione a lui dedicata sul tema ”La lotta alla ‘ndrangheta nei comuni: passato e presente di un inderogabile impegno etico e politico”

Domenica 14 marzo 2021 ricorre il terzo anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi. La Fondazione a lui dedicata, come ha già fatto negli anni precedenti, ha deciso di promuovere un’importante iniziativa per onorarne la memoria, nella consapevolezza che Girolamo Tripodi è sempre presente con noi, proprio perché, al di là di parole retoriche di circostanza, i nostri atti concreti lo fanno vivere nei cuori di tutti quelli che gli hanno voluto bene veramente. Il tema scelto è di grandissima attualità anche in riferimento ad alcuni recenti fatti avvenuti in Calabria che ci dicono che non bisogna mai abbassare la guardia. Inoltre, com’è noto, la lotta contro la ‘ndrangheta è stata sempre centrale e prioritaria nell’azione politica ed amministrativa svolta da Girolamo Tripodi sia nella sua attività di Sindaco di Polistena, sia nel ruolo più volte ricoperto di parlamentare della Repubblica e sia nei diversi incarichi politici e sindacali a cui è stato chiamato. Girolamo Tripodi ha incarnato la storia di chi non si è mai rassegnato ai mali antichi di questa terra ed ha promosso grandi battaglie per il riscatto sociale da una condizione di servilismo, contro la ndrangheta e per la difesa dell’ambiente per costruire anche una nuova immagine della Calabria. L’occasione è particolarmente proficua per condurre uno specifico approfondimento sulla situazione della provincia di Reggio Calabria e della Calabria, anche perché le personalità qualificate e prestigiose che hanno accolto il nostro invito ad intervenire daranno certamente alla discussione un contributo di grande spessore. Pertanto, domenica 14 marzo alle ore 18 a cura della Fondazione Girolamo Tripodi si svolgerà una videoconferenza in streaming sul tema ”La lotta alla ‘ndrangheta nei comuni: passato e presente di un inderogabile impegno etico e politico”. Il Programma dei lavori è il seguente: Saluti: Michelangelo Tripodi (Presidente Fondazione Girolamo Tripodi) Modera: Agostino Pantano (Giornalista) Intervengono: Pino Aprile(giornalista, scrittore) Giancarlo Costabile (Docente UNICAL) Klaus Davi (Giornalista, mass mediologo) Lorenzo Fascì (Movimento Rinascita P.C.I.) Mimmo Lucano (ex Sindaco di Riace) Franco Mileto (Dirigente Scolastico ITIS “Conte Milano” Polistena) L’iniziativa sarà visibile in diretta streaming a tutti coloro i quali si collegheranno al link https://www.youtube.com/watch?v=XJ3WSEe_bXk. In alternativa, la videoconferenza si potrà seguire su internet accedendo sulla piattaforma YOUTUBE direttamente al canale “Fondazione Girolamo Tripodi”. Gli organizzaztori alla partecipazione e alla puntualità.