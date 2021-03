Reggio Calabria, incidente all’altezza dello svincolo di Saracinello: coda lunghissima e viabilità in tilt [INFO e DETTAGLI]

26 Marzo 2021 20:02

Reggio Calabria, incidente all’altezza dello svincolo di Saracinello: lunghe code e traffico in tilt anche nelle arterie minori della città

Traffico in tilt a Reggio Calabria a causa di un incidente risalente a pochi minuti fa. Si tratta di un tamponamento fra alcune auto avvenuto all’altezza dello svincolo di Saracinello, zona McDrive, nella quale non è la prima volta che si assiste ad un incidente. Fortunatamente in questo caso nessuna persona è rimasta ferita. I problemi sono unicamente legati alla viabilità congestionata: lunghe code che arrivano fino allo svincolo di Modena, traffico in tilt, si procede molto lentamentente. Disagi alla viabilità anche nelle arterie minori della città come Modena, Arangea e Ravagnese.