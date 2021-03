30 Marzo 2021 15:11

Reggio Calabria, incidente a piazza De Nava, scontro fra due auto: arrivata l’ambulanza sul posto in via precauzionale

Incidente poco dopo l’ora di pranzo a Reggio Calabria. La zona è la centralissima piazza De Nava vicino al Museo. Lo scontro è avvenuto fra due auto, come si può notare dalle foto presenti nella nostra gallery a corredo dell’articolo. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, chiamata unicamente in via precauzionale in quanto la gravità dell’incidente è stata minima e nessuna delle persone coinvolte sembra aver riportato conseguenze rilevanti.