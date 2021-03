Reggio Calabria: il Parco Ecolandia apre al pubblico [INFO e DETTAGLI]

26 Marzo 2021 19:49

Reggio Calabria: il Parco Ecolandia riapre i cancelli ed è pronto ad accogliervi con tante novità e la consueta bellezza

“Finalmente ci siamo, il Parco riapre i cancelli ed è pronto ad accogliervi con tante novità e la consueta bellezza! Vi aspettiamo sabato e domenica, con i nuovi orari, adottati per favorire la presenza dei nostri visitatori”, è quanto c’è scritto in una nota del Parco. “In questo periodo – sottolinea la nota- abbiamo aspettato con tanta voglia il momento di poter riaprire i battenti, e adesso il parco è pronto ad accogliervi nel pieno rispetto delle regole e della normativa per gli adempimenti Covid. E abbiamo lavorato tanto per presentare il volto migliore dei nostri luoghi, con tante nuove piante e delle divertenti nuove installazioni, che saranno ulteriormente arricchite nei prossimi giorni.

Questi gli orari del prossimo fine settimana:

Apertura Sabato 27 Marzo

Gli orari di apertura ordinaria del Parco

Orario primaverile (27 marzo/28 giugno):

sabato: 15.30-20.00

domenica: 10.00 – 20.00.

Durante l’apertura sarà possibile fruire degli spazi liberi del parco per semplici e rilassanti passeggiate magari in compagnia degli amici a quattro zampe.

Saranno utilizzabili inoltre i seguenti servizi ad orario fisso:

Mattina

Ponti avventura dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Salto Trampolino (new!) dalle ore 12.00 alle ore 13.00

Campo da minigolf dalle ore 10.00 alle ore 13

Pomeriggio

Salto Trampolino dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Ponti avventura dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Salto Trampolino dalle ore 18.00 alle ore 19.30

Campo da minigolf dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Attenzione! il Salto Trampolino e i ponti avventura hanno posti limitati. È necessario prenotarsi in biglietteria. Per le restrizioni anti Covid-19 sono vietate le attività di gruppo, gli assembramenti e il consumo di cibo in prossimità dell’Ecochiosco. Sono inoltre obbligatori la mascherina personale, l’uso di gel sanificante e il distanziamento interpersonale.