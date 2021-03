Reggio Calabria: il nuovo coordinamento di Fratelli d’Italia

18 Marzo 2021 09:22

Fratelli d’Italia presenta il Coordinamento di Reggio Calabria. Il Commissario Nesci: “Il primo passo per un’organizzazione ampia e

plurale”

Il Commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, inizia a costruire la squadra che avrà il compito di riorganizzare, e rinvigorire l’azione politica del partito di Giorgia Meloni, in riva allo Stretto. “Si tratta di un percorso in itinere mirato a costruire e a rilanciare

un’agenda politica in città ”- queste le parole di Nesci che aggiunge: “lavoreremo ad un coinvolgimento più ampio e che garantisca la massima pluralità, per dare una forza propulsiva che parta dal basso”. “Tanti i temi da aggredire – continua Nesci – in un contesto politico

amministrativo come Reggio Calabria, nel quale è indispensabile un’ attività propositiva d’opposizione che ponga un argine credibile agli

sfaceli dell’amministrazione: servizi essenziali, infrastrutture, turismo, aiuti ad imprese, lavoratori e famiglie e progetti per fondi del Recovery Plan”. “Continueremo a coinvolgere le forze positive della città; dai movimenti politici, ai liberi professionisti al mondo

dell’associazionismo e delle rappresentanze. Occorre uno sforzo di competenze, di idee e soprattutto di servizio. “Stiamo già ragionando

– conclude la nota – con molti soggetti politici presenti e radicati sul territorio, proprio per allargare il campo e soprattutto il raggio

d’azione di un partito che presto sarà la prima forza della città. Auguri di buon lavoro al neonato Coordinamento”. Questi i componenti del Coordinamento cittadino: Nesci Denis Commissario, Oronzio Pasquale vice-Commissario, Palermo Salvatore responsabile amministrativo, Demetrio Marino, Rudi Lizzi, Saverio Laganà, Antonio Ciccone, Giovanni Mannarino, Maria Zeila, Giuseppe Crea, Giuseppe Quattrone, Andrea Montechiarello, Martina Cristarella; e poi, i responsabili di dipartimento: Marcello Altomonte per i lavori pubblici, Luisa Curatola per il Turismo, Beniamino Scarfone per il Lavoro.