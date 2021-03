Reggio Calabria: il metano raggiunge il comune di Cardeto per servire famiglie e attività produttive

25 Marzo 2021 12:08

Reggio Calabria: da oggi circa 300 famiglie del comune di Cardeto potranno beneficiare dei vantaggi del gas naturale grazie alla messa in esercizio della nuova rete di distribuzione del metano

Da oggi circa 300 famiglie del comune di Cardeto potranno beneficiare dei vantaggi del gas naturale grazie alla messa in esercizio della nuova rete di distribuzione del metano. Un’opera attesa da tempo, diventata realtà per i residenti in virtù dell’accordo e della collaborazione tra Amministrazione Comunale e Italgas. L’intervento, che permetterà alle famiglie di essere stabilmente approvvigionate da una fonte

energetica sicura, economica e sostenibile come il metano, ha reso necessaria la posa di circa 40 chilometri di nuove condotte e di 416 metri di allacciamenti interrati. Tutte le utenze saranno dotate di misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura in tempo reale dei consumi. L’impegno per la metanizzazione di Cardeto è parte della strategia di investimento territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta perseguendo al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più sicure le reti. Cardeto si va così ad aggiungere alle località di San Lorenzo Marina, Chorio (frazioni del Comune di San Lorenzo) e Bagaladi che, negli ultimi mesi, hanno potuto accedere ai benefici del metano e alle possibilità di sviluppo ad esso connesse. A valle dell’attivazione del servizio, i cittadini di Cardeto avranno a disposizione diversi canali per mettersi in contatto con Italgas. I principali sono il numero verde del Contact Center per assistenza e/o informazioni (800 915 150 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20) e il numero verde del Pronto Intervento a cui segnalare eventuali guasti e dispersioni (800 900 999), sempre attivo, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.