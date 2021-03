Reggio Calabria: il Liceo Classico “Campanella” parte attiva nell’iniziativa “Classici contro” promossa dall’Università Ca’ Foscari di Venezia

4 Marzo 2021 10:03

Reggio Calabria, giovedì 4 marzo si terrà in modalità online la presentazione del volume “Anthropos, pensieri, parole e virtù per restare uomini” nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Università Ca’ Foscari di Venezia

Giovedì 4 marzo 2021 si terrà in modalità online la presentazione del volume “Anthropos, pensieri, parole e virtù per restare uomini” nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Università Ca’ Foscari di Venezia dal Dipartimento di studi umanistici, dall’Associazione italiana di cultura classica in collaborazione con le docenti Proff. M. Teresa Marra, Francesca Chirico e Lucrezia Laganà (Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria). Il Dirigente scolastico del Liceo, Prof.ssa M. R. Rao, ha aderito con grande interesse all’iniziativa, che si ripete ogni anno con tematiche differenti, ritenendolo un momento significativo sul piano formativo per gli studenti. Saranno gli stessi autori e curatori ad illustrare il testo. Gli studenti del Liceo parteciperanno attivamente attraverso la formulazione di domande sull’argomento particolarmente interessante. Oggetto della riflessione sarà l’uomo come individuo non solo in età antica ma anche in età contemporanea attraverso gli autori greci e latini. Partendo dall’indagine filosofica relativa al concetto di Dike si giungerà a discutere sull’importanza dei diritti inalienabili dell’uomo in tempi come quelli attuali in cui si deve operare con ogni mezzo per arginare le numerose discriminazioni. Partendo dagli autori classici, si porrà in evidenza il carattere universale e sempre valido per l’uomo di ogni tempo dei valori pervenutici dal mondo antico e che possono costituire un supporto per l’individuo nell’esercizio della propria umanità.