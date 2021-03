Reggio Calabria, il carrello solidale a cura di Crai ed Incontriamoci Sempre

7 Marzo 2021 16:16

“Teniamoci per mano”, il carrello solidale a cura di Crai ed Incontriamoci Sempre a Reggio Calabria

Partirà lunedì 8 marzo 2021, “Teniamoci per Mano”, il progetto solidale promosso dall’Associazione Incontriamoci Sempre e dal supermercato CRAI di Via S.Caterina, basato sulla “spesa sospesa”, col fine di aiutare cittadini in difficoltà dopo quest’ultimo, pesante, anno trascorso sotto la scure della crisi per via della pandemia che, oltre alla problematica legata al pagamento delle bollette, si trovano a fronteggiare anche quella della spesa giornaliera. Per questo motivo la nostra Associazione, impegnata in primo piano sul fronte del volontariato, ha concordato con la Direzione del Supermercato, l’attivazione di un carrello solidale appositamente preparato per coloro i quali intendono donare dei prodotti di prima necessità. L’iniziativa, battezzata “Teniamoci per mano”, vuole essere un messaggio forte rivolto a tutti noi, nella speranza di ritornare a riprenderci per mano in tempi brevi.