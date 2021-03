Reggio Calabria, il “Carducci-Vittorino da Feltre” si trasforma in centro vaccinale

27 Marzo 2021 10:42

Reggio Calabria, l’istituto diviene sede di punto vaccinale per tutto il personale della scuola

Piena collaborazione da parte dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria a sostegno delle autorità sanitarie competenti per territorio. L’istituto, infatti, diretto da Sonia Barberi diviene sede di punto vaccinale per tutto il personale della scuola fornendo la possibilità a circa duecento unità, tra docenti ATA e operatori scolastici, di poter effettuare la vaccinazione contro il virus COVID-19.

“Il piano vaccinale affidato alla nostra scuola – ha dichiarato il dirigente scolastico dell’I.C. Carducci-Vittorino da Feltre – ha un unico e prioritario obiettivo e cioè quello di garantire la somministrazione del vaccino in situazione di confort e assoluta sicurezza per il nostro personale ma anche e soprattutto snellire l’attività frenetica alla quale sono sottoposti in questo periodo tutti i centri vaccinali territoriali. Se l’obiettivo prioritario è quello di definire un piano vaccinale totalizzante, non si possono non attivare sinergie interistituzionali. Il piano è stato realizzato grazie alla collaborazione tra: centro vaccinale distrettuale di Reggio Calabria, l’Istituto I.C. Carducci – V. Da Feltre, Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. Si ringraziano il dott. Ernesto Giordano, direttore del centro vaccinale dell’Ospedale di Scilla e gli operatori sanitari per la loro professionalità e disponibilità dimostrata nei confronti del personale dell’Istituto. Ulteriori ringraziamenti al personale Ata che ha curato l’allestimento dei locali assicurando gli standard di sicurezza dettati dai protocolli sanitari. La risposta è stata positiva – ha proseguito il dirigente Barberi – perché oltre il 70% del personale ha aderito all’iniziativa per sottoporsi al vaccino e quale dirigente di questo istituto mi ritengo particolarmente soddisfatta di questa risposta che conferma l’alto senso civico dei nostri docenti consapevoli che vaccinarsi è importante per sé e per gli altri.

Adottare scelte responsabili e consapevoli come quella di sottoporsi a vaccinazione riveste un importante significato all’interno di una scuola perché è una forma di tutela per sé stessi ma soprattutto per i minori che quotidianamente frequentano la comunità scolastica. Il piano vaccinale – ha concluso il dirigente scolastico dell’I.C. Carducci-V. da Feltre Sonia Barberi – è giusto che parta dalle scuole ma deve diffondersi capillarmente in tutta la popolazione. Salute e sicurezza sono prioritarie”.