Reggio Calabria: i nuovi orari di apertura dello Sportello di Hermes Servizi

26 Marzo 2021 09:26

Hermes Servizi Metropolitani, per consentire una migliore erogazione del servizio, comunica i nuovi orari di apertura dello Sportello, operativo presso la sede decentrata del Comune di Reggio Calabria, sita in piazza Matteotti a Catona. Lo sportello sarà aperto nelle giornate di martedì dalle 8.45 alle 12.00 ed il giovedì dalle 8.45 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30. L’accesso sarà consentito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.