Reggio Calabria: la Guardia Costiera ha sanzionato tre pescatori di frodo nelle acque di Bagnara Calabra [FOTO]

4 Marzo 2021 14:34

Reggio Calabria: la Guardia Costiera ha individuato e sanzionato tre pescatori di frodo intenti alla pesca subacquea con bombole e fonti luminose nelle acque antistanti il litorale di Bagnara Calabra

I militari appartenenti al Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Reggio Calabria, a seguito di un attenta attività di vigilanza e appostamento, nel corso della scorsa nottata, hanno individuato e sanzionato tre pescatori di frodo intenti alla pesca subacquea con bombole e fonti luminose, nelle acque antistanti il litorale di Bagnara Calabra. I pescatori, provenienti dalla Sicilia, utilizzando un piccolo natante d’appoggio, e con l’ausilio di autorespiratori e fonti luminose, venivano sorpresi con oltre mezzo quintale di pregiato prodotto ittico destinato probabilmente alla vendita al dettaglio. Si procedeva così all’elevazione di sanzioni amministrative, per un importo complessivo di euro 11.000,00, al sequestro dell’attrezzatura utilizzata tra cui 8 Bombole, 2 fucili ed altri attrezzi utili al cattura del pescato, e del prodotto ittico detenuto. Veniva altresì posto sotto sequestro il motore fuoribordo del natante utilizzato in quanto sprovvisto della prevista copertura assicurativa. Tutto il prodotto ittico, tra i quali cernie, scorfani, saraghi veniva custodito presso la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, e successivamente devoluto in beneficenza agli istituti caritatevoli.