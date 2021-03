Reggio Calabria, grave incidente sulla SS106 a Siderno: donna in gravi condizioni trasportato con l’elisoccorso ai Riuniti

17 Marzo 2021 11:14

Reggio Calabria: la donna originaria di Roccella Jonica stava viaggiando a bordo della sua moto quando ha impattato contro un’auto

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica, come si legge sul profilo facebook, l’ennesimo grave incidente stradale avvenuto questa mattina, sulla Statale 106 nel territorio del comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso, nell’impatto sono rimaste coinvolte un’automobile e una moto. La donna originaria di Roccella Jonica, in base alle informazioni comunicate dai soccorritori, stava viaggiando verso le 9 di questa mattina sulla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe impattato contro l’auto ed ora versa in gravi condizioni a causa del violento impatto. Le sue condizioni cliniche sono apparse subito gravi tanto che si è reso necessario il trasporto in elisoccorso al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Nulla di grave invece per la conducente dell’autovettura. Sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i due mezzi.