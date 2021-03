15 Marzo 2021 11:51

Reggio Calabria, Gennaro Calabrese spopola sul web con il nuovo video sul dialetto calabrese: “è l’espressione di un popolo, possiamo dire che è come un abito fatto su misura”

Il dialetto rappresenta le nostre radici, la storia di un popolo e fa parte del bagaglio culturale che ognuno di noi porta sulle spalle. E’ il segno tangibile che ci permette di dire che apparteniamo ad un certo luogo, ad un certo tempo e ci identifica e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale. L’attore comico Gennaro Calabrese prende questa “etichetta” linguistica per valorizzarla ancor di più e lo fa, realizzando un esilarante videoclip che da alcuni giorni sta facendo impazzire la rete, nel quale spiega la forza di una lingua che, da sempre, ci unisce nel confronto, nel dialogo, nello scambio di idee. In 5 minuti e 12 secondi, il poliedrico attore con il suo nuovo lavoro “L’importanza del dialetto calabrese”, coinvolgendo alcuni artisti locali nelle gag registrate lungo le vie del centro storico di Reggio Calabria, spiega come il dialetto calabrese dia nuova forma alle parole, riesca a rendere l’idea prima ancora di ridurla in termini precisi, a volte armonizza un concetto e a volte, lo indurisce. “Il dialetto è l’espressione di un popolo, possiamo dire che è come un abito fatto su misura – spiega l’attore Calabrese -. Il nostro idioma riesce a mostrare una semplicità e anche una sintesi nella descrizione di fatti, episodi quotidiani, luoghi, persone e restituisce la nostra anima calabrese. E’ sbagliato sottovalutare o, peggio ancora, gettare nel dimenticatoio queste parlate locali che ci rappresentano e che altro non sono che degenerazioni di una lingua madre dalla quale si snodano poi, tutti i dialetti. In questo nuovo video, ho messo in risalto l’importanza dell’idioma calabrese, reggino in particolare modo, e l’ho fatto per far capire come il dialetto ci viene in aiuto in tante situazioni del nostro quotidiano. Nelle spiegazioni, nelle offese, nelle imprecazioni, nei complimenti che facciamo alle donne o nei dialoghi con gli amici, il dialetto a differenza della nostra lingua madre, sintetizza il concetto con un’unica parola. E’ il modo più sintetico e immediato per farci capire anche da chi meridionale non è”. Gennaro è convinto che bisogna amare il dialetto, le sue sfumature sono necessarie al nostro quotidiano e insegnarlo ai nostri figli, significa “amare noi stessi, essere possessori di una grande eredità: l’eredità della nostra storia”. In queste ultime ore, il videoclip “L’importanza del dialetto calabrese” sta bucando la rete e anche questa volta, l’attore comico reggino oltre a dare la rinata dignità linguistica ad un idioma forse un po’ “ghettizzato” e la cui efficacia comunicativa resiste ancora oggi, a dispetto di quanti ne catechizzino il suo superamento, ha dimostrato che al Sud ci sono dei veri e talentuosi professionisti che riescono a tirar fuori le bellezze di terre troppo spesse dimenticate e abbandonate ma che hanno ancora tanto da donare al Paese, al mondo.