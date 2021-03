Reggio Calabria e il “furto” delle Tre Fontane. L’indignazione di un lettore “il tapis roulant mai completato, restituite alla città quella piazza storica”

28 Marzo 2021 14:32

L’ultimo tratto del tapis roulant di Reggio Calabria non è ancora completo, anzi le bellissime scalinate che portano alle Tre Fontane versano ormai in un totale stato di abbandono

Un sistema innovativo di mobilità urbana che garantirebbe il collegamento trasversale della parte centrale di Reggio Calabria tra la Via Marina e la Via Reggio Campi, il tapis roulant però rimane chiuso per lunghi tratti, totalmente abbandonato in altri. Lo testimoniamo le FOTO pubblicate nella gallery in alto a corredo dell’articolo, che un lettore di StrettoWeb ha inviato alla nostra redazione. Il cittadino si concentra soprattutto sulla parte più alta della scala mobile, quella che incrocia con Via Filippini, dove avrebbe dovuto sorgere l’ultimo collegamento con via Possidonea e quindi poi alle Tre Fontane di Via Giudecca. Ancora oggi, e da qui nasce l’indignazione dello scrivente, la piazzetta in cui è collocata la storica e amata fontana non è accessibile a causa dei lavori di completamento dell’opera. Di seguito la lettera ricevuta ai nostri canali: