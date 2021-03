Reggio Calabria, Francesco Anoldo nuovo Segretario aziendalae FSI-USAE

21 Marzo 2021 11:59

L’infermiere Francesco Anoldo nominato nuovo Segretario aziendale del FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti)

Francesco Anoldo 40 Anni Infermiere è il Nuovo Segretario AZIENDALE DEL FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti ). Anoldo, già Segretario Regionale dell’ UGL SANITÀ e di Confintesa Sanità per mesi impegnato come Operatore Sanitario nel Covid Center del Grande Ospedale Metropolitano. “Sento la responsabilità di questo ruolo” – ha detto Anoldo – dopo la nomina, sottolineando “il buon lavoro svolto dalla dirigenza e dal direttivo Provinciale e dalle RSU Aziendali” ringrazio anche il Neo Segretario Territoriale Pasquale Calandruccio per la Fiducia. Presto il neo Segretario incontrerà insieme alle RSU Aziendali il commissario delle Azienda Ospedaliera. Le priorità continua Anoldo saranno: “l’espletamento urgente dei concorsi; la stabilizzazione dei precari (medici, infermieri, Oss, biologi e tecnici di Radiologia e di Laboratorio); la riapertura di un secondo pronto soccorso all’ospedale Morelli, a sud della città, per decongestionare quello esistente che è invivibile, sia per i lavoratori che per l’utenza; l’apertura del reparto di Geriatria senza lasciare gli anziani all’Obi oppure nei corridoi dei reparti e organizzare un piano Covid che a tutt’oggi risulta molto lacunoso che mette a rischio sia l’utenza che i lavoratori“.