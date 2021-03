Reggio Calabria, Forza Italia Giovani: “il piazzale del CeDir abbandonato, ci offriamo volontari per montare le giostrine nuove e mai installate’’ [GALLERY]

1 Marzo 2021 16:36

Reggio Calabria, Forza Italia Giovani: “il piazzale del Ce.Dir è stato per anni un punto di riferimento per gli abitanti della zona”. Le immagini

Il piazzale del Ce.Dir a Reggio Calabria è stato per anni un punto di riferimento per gli abitanti della zona. Non di rado infatti si vedevano bambini giocare, famiglie passeggiare, biciclette, pattini. Adesso però a causa dei tanti materiali inutilizzati ed abbandonati li, lo spazio è diventato pericoloso, sporco e degradato. “La situazione in cui versa il piazzale non è degna dell’importanza che ha l’intera struttura, sede del Tribunale cittadino e di numerosi uffici. E’ anche un luogo di aggregazione per gli abitanti, e vogliamo che torni ad essere vivibile e dignitoso. Per questo il Coordinamento Forza Italia Giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria, dopo aver svolto nei giorni precedenti dei sopralluoghi per verificare materialmente la situazione, chiede quale sia il motivo per cui le giostrine, le panchine e tutti i materiali che si trovano li smontati e incellophanati non vengano posizionati per ridare dignità al luogo , ci offriamo , ovviamente in maniera del tutto gratuita e spontanea, di ripulire e ridare una parvenza di normalità a tutta la struttura, ed eventualmente a montare tutti quei materiali presenti sul posto che se lasciati li ancora rischiano id diventare vecchi ed inutilizzabili”. “Auspichiamo inoltre un tempestivo intervento del Sindaco Giuseppe Falcomatà e della Giunta in modo da utilizzare queste giostre per rivitalizzare anche le zone verdi oltre al piazzale del Ce.Dir.”.