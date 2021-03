27 Marzo 2021 13:57

Reggio Calabria, il falso allarme al Monte dei Paschi di Siena è rientrato dopo poco

Un allarme bomba poi rivelatosi falso è scattato nella tarda mattinata di oggi al Monte dei Paschi di Siena in via Torrione a Reggio Calabria. Numerose pattuglie della Polizia sono intervenute sul posto e hanno effettuato i relativi controlli sulla segnalazione pervenuta. A tale scopo le strade limitrofe all’istituto bancario sono state chiuse al traffico per poi essere riaperte dopo il cessato pericolo.