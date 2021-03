Reggio Calabria, Falcomatà sui brogli elettorali: “fare luce al più presto”

10 Marzo 2021 13:31

Reggio Calabria, la nota del sindaco Falcomatà sui brogli elettorali

“La nostra posizione sulla vicenda dei brogli elettorali l’abbiamo espressa piu’ volte e in diverse circostanze, anche sui canali social. Non siamo stati in silenzio. Ci sono dei contorni ancora da definire e sui quali chiediamo che venga fatta luce al piu’ presto“. Cosi’ il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ rispondendo all’opposizione durante il Consiglio comunale.