Reggio Calabria: Falcomatà ha incontrato la Presidente di Salute Donna Onlus

30 Marzo 2021 11:14

Reggio Calabria: il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha incontrato la Presidente di Salute Donna Onlus Angela Vigoroso

Il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha ricevuto questa mattina nella Sala Ferro di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, la visita della presidente della nuova sezione di Reggio Calabria dell’Associazione nazionale Salute Donna Onlus, Dottoressa Angela Vigoroso. Un gradito incontro che ha consentito alla rappresentante della nuova sezione reggina della Onlus, nata in seno alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, di illustrare al sindaco metropolitano le diverse attività già messe in campo in questi mesi dal gruppo di volontari, operanti soprattutto nel settore del sostegno ai malati oncologici nei reparti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. “Ringrazio la presidente Vigoroso per l’encomiabile impegno che insieme ai soci di Salute Donna Onlus ha messo al servizio della nostra comunità, soprattutto in un settore delicato come quello sanitario dove il conforto e la vicinanza nei confronti dei pazienti è certamente una componente determinante” ha detto il sindaco Falcomatà a margine dell’incontro. “Un sincero ringraziamento a lei e a tutti i volontari, anche per aver voluto condividere con le istituzioni territoriali il percorso che l’Associazione ha promosso in questi suoi primi mesi di vita. Il mondo del volontariato e dell’impegno solidale di tante associazioni sono ricchezze inestimabili per il nostro tessuto sociale cittadino. Sono certo – ha concluso il sindaco – che non mancheranno le occasioni di collaborazione”.