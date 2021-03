Reggio Calabria, dopo il Waterfront illustrati anche i lavori di riqualificazione del Tempietto: le FOTO di come diventerà

11 Marzo 2021 11:01

Il sindaco Falcomatà ha mostrato del foto del progetto per la riqualificazione dell’area del Tempietto, situata nella zona bassa della Via Marina di Reggio Calabria

Dopo la presentazione del Waterfront, che sarà inaugurato il 21 marzo, il Sindaco Giuseppe Falcomatà annuncia anche i lavori al Tempietto. Un’area simbolo situata nella parte bassa della Via Marina di Reggio Calabria, si inserisce perfettamente all’interno della riqualificazione dell’intero fronte mare cittadino. “Al Tempietto ci vado spesso a correre il sabato ed è un pugno dritto allo stomaco. Finalmente però abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo di riqualificazione dell’intera area. Un investimento di 750 mila euro a valere sui “Patti per il Sud” che ci consente di riqualificare un’area di circa tre ettari realizzando spazi destinati ad esposizioni, a palestre e sport all’aperto, play ground, zone agility dog, giardini botanici tematici ed un parcheggio inerbito con pensiline social”. Il luogo dunque, come già affermato ieri sera dal Sindaco, sarà utilizzato per fare sport e aggregamento sociale. “Guardate le immagini, questo progetto è un altro tassello nell’opera di riqualificazione dell’intero fronte mare cittadino. E anche questo progetto, come il Parco Lineare Sud ed il Waterfront che a fine mese apriremo, è una sfida; una sfida che ci consentirà di cambiare volto ad una delle zone più belle e frequentate della nostra città; una sfida che possiamo vincere insieme. Ancora una volta”, conclude Falcomatà. In alto le immagini con gallery scorrevole a corredo dell’articolo.