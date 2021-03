Reggio Calabria, Falcomatà: “auguri di buon lavoro al neo Procuratore della Repubblica al Tribunale per i Minorenni Roberto Di Palma”

11 Marzo 2021 18:16

Falcomatà: “formulo i miei migliori auguri di buon lavoro al dott. Roberto Di Palma designato dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura come nuovo Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria”

“Formulo i miei migliori auguri di buon lavoro al dott. Roberto Di Palma designato dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura come nuovo Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria”. È quanto afferma, in una nota il sindaco Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “La comunità reggina ha già avuto modo di apprezzare le brillanti qualità professionali ed umane che hanno contraddistinto l’impegno del dott. Di Palma durante la sua attività all’interno della Procura di Palmi e della Dda reggina, ma anche in questi ultimi tempi in cui ha svolto da facente funzione il medesimo incarico al Tribunale per i Minorenni, riconoscendo in lui il ruolo di magistrato in prima linea e di punto fermo nella lotta ed al contrasto alla ‘ndrangheta e alla criminalità organizzata”.“La designazione arrivata dal plenum del Csm – conclude il sindaco – pone al vertice di una delle più importanti e delicate strutture giudiziarie del territorio, un magistrato di altissimo livello e dal valore indiscutibile. Ciò ci conforta come cittadini ed amministratori di una realtà difficile e complessa come la nostra”.