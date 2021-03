20 Marzo 2021 13:32

Reggio Calabria: due realtà locali in onda all’interno della rubrica del Tg2 “TUTTO IL BELLO CHE C’È”

Giovedi 1 aprile, alle 13.30, all’interno della rubrica del Tg2 RAI “TUTTO IL BELLO CHE C’È”, andrà in onda uno speciale sulle due splendide realtà cittadine che operano nella stazione di Santa Caterina, Incontriamoci Sempre, ed in quella di Reggio Calabria Centrale, Help Center, separate fisicamente dallo splendido lungomare, ma unite nello stesso amore e nella passione dell’impegno sociale per la nostra città e la nostra bellissima Calabria.