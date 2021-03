17 Marzo 2021 11:56

Reggio Calabria, distrutta la stele dedicata a Massimo Mazzetto, lanciata una campagna di raccolta fondi per collaborare nella ricostruzione della stele

Nella giornata del 15 marzo 2021, un atto vandalico ha letteralmente distrutto la stele dedicata a Massimo Mazzetto, sita fuori dal PalaBenvenuti (ex-PalaBotteghelle) a Reggio Calabria. Massimo era un giovane come noi. Un giovane che, a causa di un brutto incidente, è venuto a mancare prematuramente all’età di soli 21 anni. Giocava a basket nella Viola Reggio Calabria, allora militante nella massima serie della pallacanestro italiana. “Appena venuti a conoscenza dell’accaduto, come circoli cittadini “Paolo Borsellino” e “Giorgio Almirante” di Gioventù Nazionale -scrivono in una nota- ci siamo immediatamente mobilitati per dare il nostro contributo. Abbiamo infatti lanciato una campagna di raccolta fondi per collaborare nella ricostruzione della stele. A chiunque ci chieda il perché di questa repentina azione rispondiamo molto facilmente: Per il contributo da lui dato alla nostra città. Per il simbolo di impegno e costanza che egli tutt’ora rappresenta. Per i valori di solidarietà, rispetto e fratellanza alla base di ogni sport, ma anche e soprattutto alla base della nostra attività politica. A dimostrazione che Reggio non è violenza e vandalismo, ci aspettiamo una vastissima partecipazione da parte di tutta la cittadinanza, specialmente dai giovani. Perché è solo da noi giovani che si può ripartire per ricostruire il futuro della nostra città. Abbiamo scelto di donare il ricavato all’Amministrazione comunale, fermo restando che siamo pronti a unirci a qualsiasi tipo di iniziativa unitaria che coinvolga più enti al fine di ripristinare l’omaggio a Mazzetto. È fondamentale dare un segnale forte a chi ha perpetrato questo vile gesto. La Gioventù non si piega. Reggio è presente“, conclude la nota.