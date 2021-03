18 Marzo 2021 18:56

Reggio Calabria, Delfino sugli assistenti educativi: “tra qualche giorno sarà erogato lo stipendio di Novembre mentre il settore welfare ha iniziato a rendicontare il mese di Dicembre”

“Grazie alla disponibilità ed all’impegno del settore finanze rappresentato dall’assessore irene Calabrò e dal dirigente dr. Consiglio, ieri alla riunione intersettoriale alla quale ha partecipato anche il dirigente alle politiche sociali ,dr.Barreca,si è risolta positivamente una prima tappa della vicenda relativa ai pagamenti arretrati per gli assistenti educativi del nostro comune ed anche per le cooperative che prestano servizi per l’amministrazione“. E’ quanto scrive Demetrio Delfino, Assessore al Welfare del comune di Reggio Calabria. “Tra qualche giorno sarà ,quindi, erogato lo stipendio di Novembre mentre il settore welfare ha iniziato a rendicontare il mese di Dicembre. Si è instaurata anche una fruttuosa interlocuzione con la città metropolitana, tramite il consigliere delegato Versace, per il versamento nelle casse comunali delle somme relative al diritto allo studio. Somme queste che verranno utilizzate per il pagamento delle mensilità arretrate. Un percorso che spero porti alla normalizzazione dei pagamenti futuri. Ringrazio i dipendenti dei settori finanze e welfare per il lavoro instancabile che ogni giorno affrontano in condizioni non certo facili, vista la mancanza di personale rispetto ai numerosi servizi da svolgere. Ringrazio anche le cooperative e gli assistenti educativi per la pazienza fin qui avuta. Per quanto riguarda l’amministrazione comunale resta prioritario l’impegno alla normalizzazione dell’erogazione delle spettanze”, conclude la nota.