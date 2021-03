Reggio Calabria, le deleghe di Falcomatà ai Consiglieri della Città Metropolitana: confermati Neri e Quartuccio, 3 Sindaci new-entry

2 Marzo 2021 21:17

Domani a Palazzo Alvaro la presentazione delle deleghe assegnate dal Sindaco Falcomatà ai Consiglieri metropolitani di Reggio Calabria

Si terrà nella giornata di domani mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 11:00 presso il salone “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro, la cerimonia di presentazione delle deleghe ai Consiglieri metropolitani da parte del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Sarà dunque presentata la squadra chiamata a spendersi al massimo per rispondere alle tante esigenze dei cittadini di tutta la Provincia e risolvere le istanze che provengono dal territorio. Il Sindaco conferma Armando Neri come vice metropolitano, dandogli anche la delega al Personale e alla Formazione professionale. In continuità con la precedente consiliatura, la delega a Cultura e Spettacolo resta a Filippo Quartuccio. Molto vicino a Falcomatà, nella squadra metropolitana entra anche Carmelo Versace, già consigliere comunale, con la delega alla Viabilità, all’Istruzione e allo Sport.

Le new entry sono tre Sindaci della Provincia: si tratta di Domenico Mantegna (sindaco di Benestare) che sarà impegnato nelle Politiche Sociali, mentre Salvatore Fuda (sindaco di Gioiosa Jonica) avrà delega all’Ambiente e Giuseppe Ranuccio (sindaco di Palmi) al Bilancio e Turismo. Infine Nino Zimbalatti avrà le deleghe a Protezione Civile, Polizia Municipale, Sanità e – secondo le indiscrezioni dell’ultima ora – anche qualche altro incarico per settori strategici. Con l’occasione, Falcomatà ha sistemato anche qualche piccolo malumore a Palazzo San Giorgio definendo le ultime deleghe anche in seno a Giunta e Consiglio Comunale. Domani l’ufficialità.