Reggio Calabria, de Magistris in fila per un gelato da Cesare con Tansi e Pazzano [FOTO]

29 Marzo 2021 13:58

Reggio Calabria, Luigi de Magistris ieri ha passeggiato per le vie del centro insieme a Tansi e Pazzano degustando anche un buon gelato da Cesare

Luigi de Magistris prosegue la sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria passando da… Cesare! L’attuale sindaco di Napoli, candidato alla presidenza della Regione Calabria, ieri è tornato a Reggio e si è infatti fermato nella nota e storica gelateria di piazza Indipendenza. “E’ venuto ieri pomeriggio – ha detto il titolare Davide De Stefano – e ha voluto fare la fila come un normale cliente. Poi mi ha fatto chiamare per fare una foto davanti al chiosco, mi ha detto che vuole bene alla nostra Calabria e che ce la metterà tutta”.

Per Luigi de Magistris si tratta di un ritorno in Calabria, dopo aver svolto il ruolo di procuratore di Catanzaro tanti anni fa. Alle regionali si presenterà con un movimento di sinistra radicale, in forte contrasto sia con il Pd che con il Movimento 5 Stelle, insieme a Carlo Tansi. Ieri a Reggio de Magistris e Tansi erano accompagnati dal consigliere comunale Saverio Pazzano. Hanno fatto un giro per le vie del centro, passando in mattinata dal Corso Garibaldi, come dimostra la diretta Facebook di Tansi. Quest’ultimo, poi, ha fatto visita all’ospedale di Scilla e al torrente Zagarello, nella frazione di Cannitello.