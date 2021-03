Reggio Calabria, Davi sul bergamotto: “altro fallimento della giunta Falcomatà”

17 Marzo 2021 15:18

Reggio Calabria, le parole del giornalista e massmediologo Klaus Davi

“Il caso del Bergamotto scippato dai francesi della città di Nancy è un altro degli ennesimi successi della giunta dei ragazzini. Prova provata della loro autorevolezza e peso politico. Reggine e reggini devono sapere che ora sono a serio rischio posti di lavoro e aziende che producono il bergamotto. Vi ricordate le dirette facebook in cui il sindaco sosteneva di poter contare sull’appoggio del governo centrale, del Premier e del Ministero del Tesoro? La verità è che amministrare una città non è giocare con le Barbie o i Big Jim bensì tirare fuori grinta e determinazione, che a chi guida attualmente la città purtroppo mancano. Secondo i calcoli di alcuni analisti l’impatto nei prossimi 10 anni per questo scippo all’economia reggina toccherà il miliardo di euro per i danni economici, occupazionali ma anche e soprattutto di immagine“. Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi.