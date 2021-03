23 Marzo 2021 18:06

Poste Italiane comunica che dal 24 marzo sarà in funzione la struttura mobile che sostituisce temporaneamente l’ufficio postale di Saline Joniche. La sede è in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari. L’ufficio postale mobile è posizionato in piazza Malara e osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.