Reggio Calabria, Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie 2021: comunicate le date della 42ª edizione [INFO e DETTAGLI]

30 Marzo 2021 10:45

Comunicate le date della 42ª edizione della Santo Stefano-Gambarie 2021: a breve sarà indetta una conferenza stampa per illustrare il programma

L’Automobile Club di Reggio Calabria comunica che la 42ª edizione della Santo Stefano-Gambarie 2021 si terrà nelle date 18-20 giugno e che la Scuderia Aspromonte affiancherà l’Ente in qualità di co-organizzatore. A breve sarà indetta una conferenza stampa dove congiuntamente verrà illustrato il programma della cronoscalata. L’AC Reggio Calabria e la Scuderia Aspromonte ricordano a tutti gli appassionati del motorsport che quest’anno la gara è inserita nel calendario del TIVM Sud e che, qualora in quel periodo continueranno a sussistere le restrizioni anti-Covid, l’evento sarà trasmesso in streaming e sui canali social, oltre che sulle radio e tv.