Reggio Calabria: convocato il consiglio comunale per il 10 marzo. Tra gli ordini del giorno l’indirizzo del progetto “Mediterranean Life”

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 10-03.2021 alle ore 10.00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Interrogazione: “Graduatoria per l’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale anno 2018: Interpellanza: Situazione Edilizia Scolastica – Intendimenti dell’Amministrazione; Istituzione della Commissione Speciale Permanente per il controllo sulla Ragioneria; Indirizzi per la semplificazione dell’attività amministrativa, la riduzione dei tempi dei procedimenti e per l’istituzione del collegio antiburocrazia Atto di indirizzo “Progetto di rilevanza strategica Mediterranean life’.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 11.03.2021 alle ore 1 0.00.