Reggio Calabria, in Contrada Bovetto degrado rifiuti e pericolo cani randagi. I residenti: “non ne possiamo più, ieri aggredito anche un bambino in bici”

30 Marzo 2021 14:50

Reggio Calabria, emergenza rifiuti e cani randagi in Contrada Bovetto: “abbiamo paura. Ieri i cani hanno assalito un bambino in bici”

Hanno ormai perso la pazienza i cittadini residenti in Contrada Bovetto, zona sud della città di Reggio Calabria. Come segnalato da un lettore di StrettoWeb, l’emergenza rifiuti in zona continua a persistere, se non addirittura a peggiorare. Montagne di sacchi della spazzatura vengono ogni giorno accatastati, dove in precedenza qualcuno aveva persino dato fuoco. Negli ultimi tempi, inoltre, si è aggiunta un’altra problematica che sta mettendo in serio pericolo gli abitanti del quartiere: un gruppo di cani randagi circola in quelle colline attaccando persone, animali domestici o da allevamento. “Non si può continuare così, abbiamo paura. Ieri i cani hanno assalito un bambino in bici”, è il messaggio rivolto ai nostri canali. In alto la fotogallery che testimonia la condizione di Contrada Bovetto.