30 Marzo 2021 17:26

Reggio Calabria: consegnati al sindaco i disegni di Mundizz’Art esposti lo scorso 14 marzo a Piazza Italia

Il 14 marzo 2021 il comitato “No alla raccolta differenziata Porta a Porta” ha organizzato “una mostra fotografica in Piazza Italia dal titolo MUNDIZZ’ART, per coinvolgere attraverso scatti fotografici (Scarti d’autore), la cittadinanza che stanca e demoralizzata ha voluto rappresentare la gravità della situazione in cui versiamo da quasi due anni e anche più, nonché l’intollerabilità, il disagio e il rischio sanitario. Va inoltre ricordato ed evidenziato che i cumuli di rifiuti procurano oltre al cattivo odore, la pericolosità del percolato, il rischio di infezioni per la presenza di vermi, topi, scarafaggi e occupazione di suolo pubblico, impedendo la viabilità. L’evento MUNDIZZ’ART, ha visto partecipazione di adulti e bambini. Ai nostri piccoli abitanti, nel rispetto delle regole anti-covid ed accompagnati dai loro genitori, abbiamo fornito dei pennarelli per esprimere liberamente attraverso i disegni città che vorrebbero, affinché possano giocare, passeggiare, correre, vivere all’aria aperta come i bambini delle altre città, sono i bambini il “dopo di noi”, rappresentano il futuro”. I disegni esposti a Piazza Italia sono stati consegnati al sindaco Falcomatà.