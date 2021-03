16 Marzo 2021 16:50

Reggio Calabria, bud di linea senza conducente va a sbattere contro un lampione a Piazza Indipendenza

Paura a Reggio Calabria dove intorno alle 15:00 a Piazza Indipendenza un bus di linea è andato a sbattere contro un lampione. L’autobus libero dai freni e sembrerebbe senza conducente, ha percorso un pezzo di strada finendo la propria corsa contro un palo della luce. L’incidente non ha coinvolto persone e autovetture. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno provveduto a mettere in sicurezza il palo in attesa della sua rimozione.