Reggio Calabria, brogli elettorali alle comunali. Falcomatà: “Delfino persona straordinaria, non deve dimettersi. Sta facendo un grande lavoro da assessore, riuscirà a chiarire la sua posizione”

3 Marzo 2021 16:12

Reggio Calabria, brogli elettorali alle comunali. Le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà

“Fiducia nell’operato della magistratura, esiste un’indagine ancora aperta quindi ritengo che tutte le valutazioni vadano fatte a conclusione del lavoro degli inquirenti“. Cosi’ il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà in merito al secondo troncone di indagini sui presunti brogli alle ultime elezioni comunali che ha portato oggi ad un nuovo arresto per l’ex consigliere comunale Antonino Castorina (Pd) e altre 5 persone, tra cui un funzionario dell’ufficio elettorale e l’iscrizione sul registro degli indagati per l’attuale assessore comunale alle Politiche sociali Demetrio Delfino. “Per quanto riguarda il coinvolgimento di Demetrio Delfino – ha affermato Falcomata’ – nella passata consiliatura ha svolto in maniera impeccabile il ruolo di presidente del Consiglio comunale, sta svolgendo adesso un grande lavoro come assessore alle Politiche sociali. Delfino e’ una persona straordinaria, piena di umanita’ e sono convinto – ha concluso – che riuscira’ a chiarire la sua posizione. Non ritengo si debba dimettere“.

Indagine brogli elettorali, Stumpo (Leu): “fiducia incondizionata nell’operato di Demetrio Delfino”

“Non posso che ribadire la mia fiducia incondizionata rispetto all’operato dell’assessore al welfare del comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino, sono certo che prima possibile verrà dimostrata la sua estraneità ai fatti” così ha commentato il coinvolgimento di Delfino nell’indagine, il Deputato di Leu Nico Stumpo .

“Conosco Demetrio Delfino da diversi anni – prosegue il deputato Leu – a lui mi lega un rapporto di stima, amicizia e comune militanza, conoscendo le sue qualità umane e politiche, la sua azione amministrativa e politica sempre e solo nell’interessa della collettività; , rinnovo la mia vicinanza ed il mio sostegno a Delfino e lo invito a proseguire la sua attività amministrativa al servizio della città di Reggio. Ringrazio gli organi inquirenti e la magistratura tutta che stanno svolgendo un ruolo importante e delicato per far luce su fatti ed eventi gravissimi”, così conclude il Deputato di Leu Nico Stumpo.