Reggio Calabria, Bisestyle e la ‘leggenda del gelato italiano’: venerdì 26 marzo ospite Gianni Babbi [INFO e DETTAGLI]

26 Marzo 2021 10:36

Venerdì 26 marzo, ospite di ‘Uno Spritz con Bisestyle’ Gianni Babbi, direttore Marketing e Owner di BABBI, dolcezze romagnole da generazioni

Un’altra grande ecellenza italiana, fatta di prodotti squisiti e sapori unici, merita un approfondimento ai microfoni di Bisestyle. L’agenzia che da oltre 20 anni si occupa di comunicazione, grafica ed editoria, nonchè di promuovere realtà e personaggi del territorio reggino e dell’Italia in generale, avrà come ospite Gianni Babbi, direttore Marketing e Owner di BABBI, dolcezze romagnole da generazioni. Gianni Babbi racconterà la storia che c’è dietro il prestigioso marchio che dal 1952 si occupa di preparazioni per il gelato e specialità dolciarie: dai Viennesi ai Waferini di nonno Attilio, ai gelati e dessert definiti “la leggenda del gelato italiano”. L’intervista avverrà durante il podcast ‘Uno Spritz con Bisestyle‘ e potrà essere seguita venerdì 26 marzo sulla piattaforma Clubhouse, presso il canale di Bisestyle.