Reggio Calabria, Bisestyle esalta ancora i personaggi della nostra terra: ospite di Clubhouse lo chef stellato Nino Rossi

4 Marzo 2021 12:26

L’agenzia grafica Bisestyle esalta le eccellenze di Reggio Calabria: ospite lo chef stellato Nino Rossi, protagonista a Masterchef

Altro appuntamento “di lusso” per gli amici di Bisestyle, l’agenzia di grafica che ha inventato qualche mese fa le carte plastificate calabresi. Ancora una volta, così come già fatto in occasione della creazione del classico “mazzo da 40”, l’agenzia pubblicitaria ha voluto mettere in risalto le eccellenze di Reggio e della Calabria. Questo, tramite la piattaforma Clubhouse, di cui è stato ospite la scorsa settimana il Maestro Gelatiere Davide De Stefano con il suo Gelato Cesare.

Una nuova puntata andrà in scena domani e vedrà ospite lo chef stellato Nino Rossi, protagonista all’interno dell’ultima edizione di Masterchef. I suoi piatti sono stati oggetto di una delle prove dei concorrenti del noto reality show. Rossi, con la sua arte e fantasia, è riuscito ad esportare la cultura della nostra terra fuori dai confini locali. Quella cultura che parte dal “Qafiz“, ristorante a Santa Cristina d’Aspromonte composto da soli sedici posti a sedere. Nome, Qafiz, che deriva da una misura tradizionale araba di volume ancora in uso in Aspromonte per misurare l’olio d’oliva

“È lo specchio di ciò che sono – spiega Nino Rossi a Clubhouse in riferimento alla sua cucina – i luoghi che ho visitato, le esperienze che ho vissuto, le persone che ho incontrato. i prodotti della mia terra sono fondamentali nell’offerta del Qafiz. Ma è l’Italia in generale a ispirarmi, la tradizione della cucina nostrana è fortemente radicata nella mia memoria e nel corredo dei sapori cui attingo. Inoltre, prestare attenzione alle produzioni del territorio significa anche avere maggiore consapevolezza sull’origine delle materie prime, sugli ingranaggi della filiera, sulla sostenibilità”. L’appuntamento per “Un Martini con Bisestyle“, su Clubhouse, va in scena domani – venerdì 5 marzo – alle ore 19.

