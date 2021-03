Reggio Calabria, bando da 3,2 milioni per il sostegno alle imprese cittadine: domani a Palazzo San Giorgio la presentazione del piano

23 Marzo 2021 10:04

Bando da 3,2 milioni del Comune di Reggio Calabria destinato al sostegno del tessuto imprenditoriale cittadino, fortemente provato dagli effetti economici della crisi sanitaria covid 19

Bando da 3,2 milioni del Comune di Reggio Calabria destinato al sostegno del tessuto imprenditoriale cittadino, fortemente provato dagli effetti economici della crisi sanitaria covid 19. Dopo l’approvazione in Giunta, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Irene Calabrò, nei prossimi giorni si entrerà nella fase operativa con l’apertura della procedura informatica per l’acquisizione delle domande delle imprese. Tutti dettagli del nuovo piano per il rilancio dello sviluppo socioeconomico del territorio reggino, finanziato con fondi del POC Città Metropolitane 2014-2020, saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà domani mercoledì 24 marzo alle ore 10.00 nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’Assessore alle Attività Produttive Irene Calabrò.