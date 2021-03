Reggio Calabria: bando “competenze digitali” per giovani calabresi [INFO e DETTAGLI]

16 Marzo 2021 15:48

Il Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo – Co.Me.S. di Reggio Calabria, nell’ambito dell’Avviso pubblico Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali della Regione Calabria, apre le iscrizioni alla seconda edizione dei Corsi di qualifica professionale per Responsabile del Design Visuale

42 giovani calabresi potranno acquisire, gratuitamente, le competenze per entrare nel mondo del lavoro! Grazie al Bando “Competenze Digitali” della Regione Calabria, è possibile iscriversi ai corsi di E-commerce Manager ed User Experience Designer. Due percorsi di grande qualità, utili per diventare esperti in settori che offrono molte opportunità di accesso al mondo del lavoro che è, oggi più che mai, alla ricerca di personale specializzato. Il Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo – Co.Me.S. di Reggio Calabria, nell’ambito dell’Avviso pubblico Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali della Regione Calabria, apre le iscrizioni alla seconda edizione dei Corsi di qualifica professionale per Responsabile del Design Visuale (User Experience Designer) e per Responsabile del Marketing e delle strategie commerciali per la vendita on-line di prodotti o servizi (E-commerce Manager), due percorsi intensi attivati insieme ad un partenariato solido costituito in collaborazione con il mondo accademico e quello imprenditoriale. Il partenariato di progetto, insieme allo staff Co.Me.S., costituisce il cardine di un progetto formativo di alta qualità, grazie alla presenza di docenti specializzati e alla collaborazione attiva delle aziende in fase di stage. Alcuni dei corsisti della prima edizione hanno già ricevuto interessanti proposte lavorative e siamo certi che l’eccellente preparazione che contraddistingue i nostri allievi saranno garanzia di un accesso nel mondo delle professioni specializzate”. La seconda edizione di entrambi i percorsi formativi è dunque al via, e, per altri 40 giovani calabresi, si prospetta la possibilità di conseguire, del tutto gratuitamente, la Qualifica Professionale di E-commerce Manager o la Qualifica Professionale di User Experience Designer.

Per maggiori informazioni: Consorzio Mediterraneo per lo Sviluppo, Via Ciccarello, 77 – 89132 Reggio Calabria, Tel. 0965.616642 – e-mail: consorziocomes@gmail.com.