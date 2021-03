Reggio Calabria, sbanda sul raccordo durante rovescio di pioggia-neve e finisce con la panda sul guard-rail [FOTO]

23 Marzo 2021 15:34

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio

Un brutto incidente si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, all’altezza dello svincolo di Ravagnese-Saracinello in direzione Nord. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada fermando la propria corsa proprio sul guard-rail. L’autista potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa della forte pioggia mista a neve che a tratti da questa mattina sta colpendo la città dello Stretto. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, intorno 15:00, proprio durante uno di questi rovesci di pioggia-neve molto pericolosi per la viabilità.