Reggio Calabria: attivo il servizio di Sportello di Hermes a Catona

8 Marzo 2021 21:52

Reggio Calabria: attivo il servizio di Sportello di Hermes presso la sede dell’Ufficio Decentrato di Catona

Hermes Servizi Metropolitani, nell’ottica di una maggiore presenza sul territorio finalizzata ad agevolare il rapporto con l’utenza, comunica che è attivo il servizio di Sportello presso la sede dell’Ufficio Decentrato di Catona, sito in Piazza Matteotti a Catona. Tale servizio consentirà a tutti i cittadini di ricevere informazioni sui Tributi e sulle Entrate gestite dalla Hermes per conto del Comune di Reggio Calabria. Lo sportello sarà aperto il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.15 alle 16.30 e l’accesso sarà consentito nel rispetto delle disposizione vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.